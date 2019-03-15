Bu kapsamda Beşiktaş Sompo Japan ile Japon Basketbol Ligi’nin güçlü takımlarından San-en NeoPhoenix arasında ‘Kardeş kulüp’ anlaşması imzalandı.

Ülkemizin Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın da katılımıyla gerçekleşen törende, Başkan Fikret Orman ve San-en NeoPhoenix Başkanı Kenjiro Hongo, iki kulübü resmen ‘Kardeş kulüp’ ilan eden anlaşmayı imzaladılar.

Anlaşma kapsamında iki takım arasında A Takım ve altyapı takımları da dahil olmak üzere oyuncu ve koç değişimleri, dostluk ve hazırlık maçları, her iki ülkede faaliyet gösteren Japon şirketlerini karşılıklı olarak sponsorluk konularına dahil etmek ve pazarlama alanında farklı iş birliği ve ticari ortaklıklar yaratan ticari aktiviteler düzenlenecek.

İmza töreninde konuşan Başkan Fikret Orman, “Dostluğu uzun yıllara dayanan iki ülkenin iki güçlü kulübü olarak böyle bir anlaşma yaptığımız için çok mutluyuz. Anlaşma iki tarafa da fayda sağlayacak birçok aktivite ve iş birliği içeriyor. Sportif ve ticari faydaların yanı sıra, ortaklaşa hayata geçireceğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle de iki ülke halkına da yarar sağlanacak” dedi.

San-en NeoPhoenix Başkanı Kenjiro Hongo ise, “Beşiktaş ile uzun süren görüşmeler sonunda bu iş birliğini hayata geçirdiğimiz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.