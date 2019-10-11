Beşiktaş Kulübü’nün 13 Ekim’de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim’de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kuruluna başvuru süresi dün sona erdi. Mevcut Başkan Fikret Orman’ın girmeme kararı aldığı seçim yarışında 4 isim, dün Vodafone Park’a gelerek noter onaylı imzaları divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar’a teslim ederek adaylıklarını basın mensuplarına duyurdu. Mevcut yönetimde İkinci Başkan olarak görev yapan Serdal Adalı, Fikret Orman’ın ekibinde uzun süre İkinci Başkan olarak yer alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş eski genel sekreteri İsmail Ünal ve son seçimde Orman’la yarışan Hürser Tekinoktay, adaylığını açıkladı.

Yoğun temasların ardından...

Önceki gün başkanlık adaylığını açıklaması beklenen saatte adaylıktan vazgeçme kararı aldığı duyurulan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarının yoğun baskısı sonrasında aday olma kararını verdi. Dün öğle saatlerine kadar aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyan Çebi, yoğun temasların ardından, ‘Bu yarışta ben de varım’ dedi. Ekonomik olarak büyük sıkıntılar içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar’da 4 isim, görevi üstlenmek için yarışacak.

AHMET NUR ÇEBİ:

Mutluluk duydum

Eski yöneticiler Emre Kocadağ, Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları’yla birlikte kulüp binasına gelen Çebi, “Olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Kısa bir zaman içinde hazırlanmaya ve derli toplu olmaya gayret ettik. Arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı tamamladık ve divana arz etmiş bulunuyorum. Çok adaylı bir seçim olacak. Tek bir temennim var. Adayların birbirleriyle ilgili nezaket ve naifliği muhafaza etmelerini temenni ediyorum” dedi.

‘Sahip çıkanlara teşekkürler’

Çebi, “Bu seçim sonucunda biri kazandığında, ’Sayın başkanım’ diye hitap edeceğiz. Dolayısıyla onların yüzlerine bakamayacağımız söylemlerden kaçınmakta fayda var. Beşiktaş’ın çok zor günlerinde aday olarak çıkan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kendilerine canıgönülden teşekkür ediyorum. Beşiktaş’a sahip çıkanların olduğunu görmekten mutluluk duydum. Kendimle ve politikalarımla ilgili gerekli açıklamaları daha sonra kamuoyuna duyuracağım” ifadelerini kullandı.

İSMAİL ÜNAL:

Birçok aday olması güzel

Beşiktaş’ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan İsmail Ünal, dün geçici listesini divan kurulu başkanlığına verdi. Başkanlığa aday olması için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını açıklayan İsmail Ünal, Siyah-Beyazlı kulübün Vodafone Park’ta bulunan idari binasına gelerek listesini divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar’a teslim etti.

‘Adaylara başarılar’

Listesini vermesinin ardından açıklamalarda bulunan Ünal, “Bu yaşam çizgisinde Süleyman Seba’nın okuluna giden öğrenciler olarak biliniriz. Onun öğretilerinden yola çıkarak, önceki açıklamamda yarış darboğazdan geçerken değil geniş denizlere açıldığımızda yapılmalıdır dedim. Bunu sadece adaylar için değil Beşiktaş camiası için söyledim. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Birçok aday olması gayet güzel” değerlendirmesinde bulundu.

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SERDAL ADALI:

Herkese başarılar

Başkanlığa aday olması için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını açıklayan Serdal Adalı, Siyah-Beyazlı kulübün Vodafone Park’ta bulunan idari binasında gerçekleştirilen teslim törenine geldi.

‘Birliğe ihtiyaç var’

Listesini divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar’a teslim eden Adalı, “Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım camiamız için hayırlı, uğurlu, düzeyli, güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok. Umarım Beşiktaş için güzel günler olur” diye konuştu. Adalı, projelerini ve Siyah-Beyazlı camianın ihtiyaçlarını daha sonra basın mensuplarıyla buluşarak açıklayacağını sözlerine ekledi.

Tekinoktay için avukatı başvurdu

Beşiktaş’ta başkan adaylığı için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını daha önce açıklayan Hürser Tekinoktay’ın geçici yönetim kurulu listesini ise avukatı Aker Çıtak, divan kuruluna verdi. Çıtak, yaptığı açıklamada, “Hürser Tekinoktay’ın adaylığı Beşiktaş’a hayırlı olsun. Beşiktaş zor günlerden geçiyor ama Beşiktaş camiası zor günlerden kurtulmayı bilecektir. Camiamız zor günlerde yürekli başkanlar ve yöneticiler çıkarmıştır, çıkaracaktır da. Bu seçimde neticesi itibarıyla yönetime kim gelirse gelsin elbette başarılı, olumlu sonuçlar alarak bu sıkıntılı zamanlardan Beşiktaş’ı kurtarmayı bilecektir. Beşiktaş’ı özlenen güzel günlerine kavuşturacak bir yönetime ve başkana kavuşuruz diye umuyorum” ifadelerini kullandı. Aker Çıtak, Tekinoktay’ın listesini kendisinin vermesinin özel bir sebebi olmadığını kaydetti.

Süreç nasıl işleyecek?

Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar, Beşiktaş’ta başkan adaylığı sürecinin tamamlanmasının ardından açıklamada bulundu. Bein Sports’a konuşan Hinginar, “Mali yönden zor günler geçirmemize rağmen adaylığa talip olan 4 isme de başarılar dilerim. 4 adayımız da listesini bize iletti. Tüzüğümüze göre 20 Ekim’de yapılacak seçimden 3 gün öncesine kadar adaylar, yönetim kurulu listelerini değiştirebilirler. Yani liste değişimi için son gün 17 Ekim” diye konuştu.