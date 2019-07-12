Siyah-Beyazlılar’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz’ın, 3 gün önce ameliyat ile sağ ayak 5. tarak kemiğine vida yerleştirildiği açıklanmıştı.

3 hafta sonra sahalara döneceği bildirilen 33 yaşındaki futbolcu hakkında Beşiktaşlı taraftarları sevindiren haber geldi.

Sağlık heyetinden alınan bilgiye göre tecrübeli oyuncunun 16 Ağustos’ta başlayacak olan Süper Lig’e maksiumum performans ile dönebileceği öğrenildi.

Özel egzersiz programı uygulamaya başladığı öğrenilen Burak Yılmaz’ın, sahalara geri döndüğünde göstereceği performansın eskisinden daha da iyi olabileceği gelen haberler arasında.