Trabzonspor’un gelecek sezon için Avrupa Kupaları’ndan men cezası alması sonrasında sıralamayı üçüncü sırada bitirmelerine rağmen Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Kara Kartal’ın hocasında beklenti büyük... Geride bıraktığımız sezonun son maçında Gençlerbirliği’ni 3-0’lık skorla geçtikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa, “Bu takıma en az 8-10 transfer lazım” diyen Sergen Yalçın, geçen hafta Başkan Ahmet Nur Çebi’yle bir görüşme gerçekleştirdi.

‘Desteği sürdürmeye hazırım’

Başkan’la beraber yeni sezonun planlamasıyla ilgili olarak fikir alışverişinde bulunan Yalçın’ın, “Mevcut kadrodan birçok ayrılık oldu. Maaş bütçesi olarak seviyeyi düşürmemiz gerekiyor. Bu konuda size sonuna kadar hak veriyorum. Elimizden gelen desteği de her zaman sürdürmeye hazırım. Ancak önümüzde hem Şampiyonlar Ligi ön elemesi hem de Süper Lig şampiyonluğu var. Bu yüzden kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Şu andaki durumda Atiba ve N’Koudou’nun dışındaki tüm bölgelere takviyeler yapılmalı. Sizin ve camianın beklentisi Süper Lig şampiyonluğunun gelmesi. Bunu başarabilmemiz için gerekli takviyelerin yapılması gerekiyor. Şampiyonluk, ancak güçlü bir kadroyla gelebilir” dediği öğrenildi.

‘Destek olan herkese teşekkürler’

Kara Kartal’ın önceki akşam düzenlediği etkinliğin ardından Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban, FANATİK’e konuştu, Daltaban, “Bu zorlu süreçte destek olan herkese teşekkür ediyorum. Başta Kanal D olmak üzere emeği geçen, karşılıksız yanımızda duran tüm katılımcılara şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimizin etkilendiği pandemi sürecinde kulübümüzün de var olan sıkıntılarına çare bulma adına desteklerini esirgemeyen camiamızın önde gelenleri, taraftarlarımız birlik içinde hareket etti. Bu bize apayrı güç ve çalışma şevki verdi” dedi.