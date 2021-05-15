Beşiktaş Yönetimi'nden Göztepe maçına tarihi prim
Beşiktaş Yönetimi, bugün Göztepe’yle şampiyonluk maçına çıkacak takımı motive etmek için kesenin ağzını açtı. Siyah-Beyazlılar, Göztepe karşısında alınacak sonuçla mutlu sona ulaşılması halinde takıma 2 milyon Dolar (yaklaşık 17 milyon TL) dağıtacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk için arasında sadece 90 dakika bulunan Siyah-Beyazlılar’da yönetimden beklenen atak geldi. Ligin düğümünün çözüleceği 42. haftada bugün Göztepe’yle Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde takım ve teknik heyetle toplantı üzerine toplantı yapan Beşiktaşlı idareciler, ekibi kritik maça motive etmek için kesenin ağzını açtı. Yönetimin, Göztepe karşısından alınacak sonuçla şampiyonluğa ulaşılması halinde takıma 2 milyon Dolar (17 milyon TL) dağıtma sözü verdiği kaydedildi. Şampiyonluk halinde futbolcuların kişi başına 500 bin TL civarında bir para elde etmesi bekleniyor.
Süleyman Hatısaru