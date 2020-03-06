Beşiktaş yönetiminden flaş hamle!

Siyah-beyazlılar gerekli izinler tamamlandıktan sonra kampanyanın düğmesine resmen basacak. Yurt içi ve yurt dışında geniş kitlelere yayılan bir kampanya gerçekleştirmek isteyen yönetim elde edilecek gelirle kısa vadeli borçları kapatmanın yanı sıra gelecek sezon için oyuncu satmadan transfer yapabilecek duruma gelmeyi hedefliyor

Beşiktaş’ta yaşanan ekonomik sıkıntıların bir bölümünü ilk olarak kendi cebinden para koyarak çözen yönetim kurulu, bağış kampanyası hazırlıklarında sona doğru yaklaştı. Gerekli izinleri alarak kampanyanın düğmesine basacak olan siyah-beyazlılar hem bu sezonu hem de önümüzdeki yılı kurtarmaya çalışıyor.

Önce bu sezonki ödeme krizlerini bağış kampanyasıyla çözmeyi hedefleyen yönetim, bilançoda da zarar etmemeye çaba gösterecek. Çeşitli iletişim kanallarını kullanarak hem yurt içi hem de yurt dışındaki Beşiktaş taraftarına ulaşmak isteyen siyah-beyazlı idareciler, yaz transfer döneminde de limit sorunu gibi sıkıntılar yaşamak istemiyor. Aksi durumda bu senenin bir benzerini önümüzdeki sezon da yaşaması yüksek ihtimal olan siyah-beyazlı yönetim, oyuncu satmadan oyuncu alacak duruma gelmek istemiyor. Öncelikle bu sezonu kazasız belasız atlatmanın hesaplarını yaparak bir dahaki sezona daha güçlü bir şekilde girmek isteyen yönetim, yurt dışındaki finans şirketleriyle de temasa geçecek.

Bağış kampanyası adı altında birçok fedakârlığa camiayı davet edecek olan Beşiktaş Yönetimi, siyah-beyazlı iş insanlarını da teker teker ziyaret ederek, kampanyaya destek vermelerini isteyecek. Kampanya büyük önem veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu konuyla yakından ilgileniyor. Söz konusu kampanyanın en geç 19 Mart’a kadar açıklanması bekleniyor. (Skorer)