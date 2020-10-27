Beşiktaş yeni futbolcularla uçtu!

Süper Lig’de 5. haftayı bay geçen Siyah-Beyazlılar, 6. hafta mücadelesinde dün akşam konuk olduğu Denizlispor’u 3-2’lik skorla devirmeyi başardı. Hem maç oynanmayan hafta hem de Milli aranın da eklenmesiyle yaklaşık 3 hafta sonra lige geri dönüş yapan Beşiktaş, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 3 puanla ayrılmasını bildi. Transfer döneminin son haftasında takıma kazandırılan 2 futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından dün Denizli Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmada ilk 11’de görevlendirildi.

Hücum hattına destek verdi

Portekiz Ligi ekibi Sporting’ten kiralık olarak takıma kazandırılan Valentin Rosier, Karagümrük’le oynanan hazırlık maçının ardından dün ilk defa bir resmi mücadelede Beşiktaş forması giydi. Fransız sağ bek, bölgesinde ortaya koyduğu etkili performansla alkış topladı. Rosier, 90 dakika görev yaptığı oyunda sık sık hücum hattına çıkıp takımına geriden de destek verdi. Tecrübeli futbolcu, Cyle Larin’in 48. dakikada attığı golün pasını vererek başarılı futbolunu bir asistle taçlandırdı.

86 dakika sahada kaldı

Siyah-Beyazlılar’ın transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester’dan kiraladığı Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasıyla açılışı Denizli karşısında yaptı. Cezayirli kanat oyuncusu, sağ kanat bölgesinde ortaya koyduğu etkili görüntüyle rakip takımın savunmasını yıpratmasıyla dikkat çekti. İlk maçında gol ya da asist yapamasa da sergilediği hırslı futbolla gelecek için umut veren Ghezzal, karşılaşmanın 86. dakikasında yerini Gökhan Töre’ye bıraktı.