Beşiktaş yabancı sınırı gelirse Türk teknik direktör alacak

Federasyon’un getireceği yeni kuralı bekleyen siyah-beyazlı yönetim, ilk on birde sadece altı yabancıya izin verilmesi durumunda tercihini yerli çalıştırıcıdan yana kullanacak.

15 Mart 2019, Cuma 08:20 Son Güncelleme:
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Beşiktaş yabancı sınırı gelirse Türk teknik direktör alacak

Millî takımla anlaşan ve sezon sonu takımdan ayrılacak olan Şenol Güneş’in yerine hoca arayan Beşiktaş yönetimi, stratejisini TFF’nin açıklayacağı karara göre belirleyecek.

Kulüpler Birliği yabancı sayısı için perşembe günü İstanbul’da toplanacak. Bu önemli toplantının ana maddesi de yabancı sayısı olacak. On sekiz kulüp başkanının yanı sıra TFF yöneticileri de bu toplantıya katılacak. Başkanlara 6+2+2 konusunda fikirleri sorulacak. Çıkacak karar Beşiktaş’ın kararında önemli rol oynayacak. Başkan Fikret Orman ve ekibinin, ilk on birde altı yabancı oyuncuya izin veren sistemin kabul edilmesi hâlinde yeni teknik direktörün yerli olması konusunda şimdiden hemfikir olduğu öğrenildi. (Türkiye Gazetesi)

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