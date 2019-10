Beşiktaş - Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Slovan Bratislava'ya ilk maçında mağlup olan ve aynı zamanda Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş Wolverhampton taraftarının da desteği ile yenerek moral bulmak istiyor. Wolverhampton'da gruptaki ilk maçında Braga'ya sahasında 1-0 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ta Diaby, gece yaşadığı bulantı ve kısma şikayeti nedeniyle Wolverhampton maçı kadrodan çıkartıldı.

Peki, Beşiktaş - Wolverhampton maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Beşiktaş - Wolverhampton maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’ta bu akşam saat 19.55’te başlayacak maçı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Wolverhampton ilk 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Nkoudou, Lens, Güven Yalçın

Wolverhampton: Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White, Jimenez, Pedro Neto

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya’nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga’ya 1-0 yenildi.

Beşiktaş’ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı. Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava’yı konuk edecek.

Beşiktaş bu sezon sadece bir maç kazandı

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.

Siyah-Beyazlılar 53. zaferin peşinde!

Beşiktaş, Wolverhampton mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi’nde 116. kez sahada yer alacak. Siyah-Beyazlı takım, adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 115 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran Kartal, kalesinde ise 143 gol gördü. Beşiktaş, Kupa 2’de bu akşam 53. zaferini elde etmeye çalışacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 218. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere’nin Wolverhampton ekibini konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 218. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 217 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 88 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 312 gol gördü.

Rekabette İngilizler önde

Kartal’ın Wolverhampton ile yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve İngiliz takımları arasındaki 78. karşılaşma olacak. İki ülke takımları arasında 1968 yılında başlayan rekabette, bugüne dek 77 maç oynandı. Söz konusu karşılaşmaların 20’sini Türk ekipleri kazanırken, 38’inde İngiliz takımları üstün ayrıldı. İki ülke takımları arasındaki 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, İngiliz temsilcileriyle yaptığı 20 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

"Kupa 2"de 116. maçı

Beşiktaş, Wolverhampton mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi’nde 116. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 115 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 143 gol gördü.

Beşiktaş’ın Avrupa performansı

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalde mücadele etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı Vodafone Park’ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool’a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-1987’de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi’nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor. Beşiktaş’ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens dörder gol atarken, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco, Gökhan Gönül ve Adem Ljajic birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.