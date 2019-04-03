Moskova'ya üs kurdukları Rusya'dan gelen haberlerle ortaya çıkan Beşiktaş'ın scoutlarının geçen gün CSKA'nın sahasında Ufa ile 2-2 berabere kaldığı maçı izlediği ortaya çıktı

Siyah-beyazlıların CSKA'da kiralık oynayan Everton'ın oyuncusu Nikola Vlasic'i takibe aldığı bildirildi. 21 yaşındaki Hırvat oyuncu için Beşiktaş'ın gelecek sezon için Everton'a kiralama teklifi götürmeyi düşündüğü için bu oyuncuyu uzun süredir takip ettiği belli oldu

Orta sahada forma giyen 21 yaşındaki Hırvat oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 24 maçta 8 gol atıp, 4 asist gerçekleştirdi.

2017'de Hajduk Split'ten 10.8 milyon euroya gelen Nikola Vlasic, CSKA Moskova'da yeniden kendini bulmuştu. Vlasic, CSKA'da 20 maç 10 numarada, 4 maç da sağ kanatta görev aldı

Galatasaray da sezon başında Onyekuru'yu Everton'dan kiralamıştı. Siyah beyazlıların Cenk Tosun transferi nedeniyle Everton ile temasları da bulunuyor.

Kaynak: Sabah