Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Galatasaray 'da transfer çalışmaları da hız kesmiyor. 23. şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda orta saha takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz, Aslan'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Milli futbolcuyu ezeli rakibine kaptırmak isteyen Galatasaray'ın transferi devre arasında biteceği iddia edilmişti. Transferi takasla bitirmek isteyen Cimbom'un Ömer Bayram'ı Beşiktaş'a göndereceği öne sürülmüştü.

Ömer Bayram'dan açıklama

Pek çok eksiğe rağmen Fatih Terim'in Kayserispor ve Rizespor maçlarında şans tanımadığı Bayram, sessizliğini bozdu. Ömer'in, "Şu an Galatasaray'ın oyuncusuyum ve kimse bana bir şey söylemedi" dediği ifade edildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 12 karşılaşmada 438 dakika süre alan Ömer Bayram, yalnızca 1 asist kaydetti.

Sabah











