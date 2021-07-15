Juventus'ta bu yaz yolların ayrılması planlanan Daniele Rugani'nin ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmıştı. İtalyan oyuncu için Serie A ekiplerinden Lazio'nun devreye girdiği belirtilmekte.

Bu yaz stoper hattına bir takviye yapmak isteyen Lazio'da yeni teknik direktör Maurizio Sarri, Juventus'tan eski öğrencisi Daniele Rugani'yi istedi. Geçtiğimiz sezon Rennes ve Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Rugani'nin Juventus ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

Lazio'nun Rugani için satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulunacağı belirtilmekte.