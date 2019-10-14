Beşiktaş U-14 Takımı çok rahat: 4-1

Beşiktaş U-14 Akademi Takımı, ligin 6. haftasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti.

14 Ekim 2019, Pazartesi 06:01
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Beşiktaş U-14 Takımı çok rahat: 4-1

Beşiktaş’ın U-14 Akademi Takımı, ligin 6. haftasında Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı.

Siyah-Beyazlılar, mücadeleye Emir, Alp, Poyraz, Baran, Seymen, İslam, Eyüphan, Soner, Adnan, Yiğit Can ve Yusuf Can ile başladı.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 geride gitti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Kara Kartal, Adnan(2), Diyar ve Naim’in golleriyle 4-1’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

U-16 takımı ise yine Ümraniye’yi Ege Efe ve Emirhan’ın sayılarıyla 2-1 devirdi. 

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