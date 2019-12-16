Beşiktaş TRC İnşaat-Hatay Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 81 - 53

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 9. haftanın son maçında Beşiktaş TRC İnşaat, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 81-53 yendi.

16 Aralık 2019, Pazartesi 00:30
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Beşiktaş TRC İnşaat-Hatay Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 81 - 53

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 9. haftanın son maçında Beşiktaş TRC İnşaat, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 81-53 yendi.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Merkezi

Hakemler: Turgut Işık, Mustafa Akıllıoğlu, Ayhan Baykara

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Bahar Çağlar 3, Anderson 31, Snytsina 18, Elif Emirtekin 8, Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 2, Yağmur Yıldız, Elif Bayram, Nisa Yalçın, Middleton 6

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 13, Peters 16, Hülya Çoklar 3, Magarity 3, Abdelkader 2, Asena Yalçın 2, İdil Türk 3, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Gizem Başaran 8, Melike Tuğba Oral

1. Periyot: 14-16

Devre: 35-34

3. Periyot: 66-43

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