Beşiktaş transferleri açıkladı

League of Legends'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş espor takımı kadrosunu güçlendirmek adına hamlelerini gerçekleştirdi ve 'Farfecht' ile 'Seonghwan'ı kadrosuna kattı.

06 Şubat 2019, Çarşamba 18:26
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Beşiktaş transferleri açıkladı

Vodafone Şampiyonluk Kış Ligi'nde 3 zafer 3 yenilgi ile 5.sırada bulunan Beşiktaş Esports’dan çifte transfer geldi.

Destek oyuncusu Korpse sosyal medya hesabından yedeğe çekildiğini açıklarken son olarak Royal Youth akademi takımında oynayan Farfetch ile anlaşıldığını açıkladı.

Ardından Afreeca Freecs, ROX Tigers ve Hanwha Life takımlarında oynama şansı bulmuş genç oyuncu SeongHwan ile anlaştığını takipçilerine duyurdu.

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