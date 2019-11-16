Beşiktaş transferde son dakika! bjk transfer haberleri

Beşiktaş ocak ayında kimi transfer edecek? Beşiktaş'tan kimler gönderilecek. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında ve Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde son haftalarda aldığı puanlarla zirveye ortak olan Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar Beşiktaş'ın transfer gündemini yakından takip ediyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve tüm detaylar...

L. MOSKOVA LJAJIC'İN PEŞİNDE!

Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 2 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan Adem Ljajic’e, Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova talip oldu.

28 yaşındaki futbolcuyu bu sezon uzun süredir takip eden Rus temsilcisinin, oyuncunun menaceriyle ilk teması kurduğu bildirildi. Rusya Ligi’nde Zenit’in ardından ikinci sırada bulunan Lokomotiv’in, devre arası transfer dönemi öncesinde Beşiktaş’la masaya oturacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar’ın yeni sezon öncesinde İtalya Serie A ekibi Torino’dan 6.5 milyon Euro’luk bonservisini 30 taksitle aldığı tecrübeli futbolcu için yönetimin, kapıyı 10 milyon Euro’dan açması bekleniyor.

Sırada Vida var...

Siyah-Beyazlılar’da göreve gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün mali durumu sebebiyle değerini bulan futbolcularla yollarını ayırabileceklerini duyurmuştu. Başarılı yöneticinin bu sözlerinin ardından takımın bir diğer yıldızı Domagoj Vida’yla da birçok kulübün ilgilendiği kaydedildi. Beşiktaş Yönetimi’nin, gelecek teklifleri teknik direktör Abdullah Avcı’yla birlikte değerlendirip sonrasında ara transferde yol haritasını bu şekilde belirleyeceği ifade edildi.

Orhan Yıldırım | FANATİK ÖZEL

BEŞİKTAŞ'A SÜRPRİZ FORVET!

Süper Lig’e kötü başlasa da son haftalarda toparlayan ve zirveye ortak olan Beşiktaş’ta, ara transfer dönemi için de çalışmalar devam ediyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda forvet hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Aston Villa’nın 30 yaşındaki forveti Jonathan Kodjia’yı gündemine aldı.

Hücumda alternatif oyuncu arayan Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın form grafiği ve sakatlık ihtimaline karşı, iyi bir golcüyü takıma katmak istiyor. Kartal’ın, Viktoria Plzen forması giyen Michael Krmencik’i de düşündüğü ancak Kodjia isminin daha çok öne çıktığı ifade edildi.

Bu sezon İngiliz ekibinde iki maçta şans bulan tecrübeli futbolcunun sözleşmesini Haziran ayında sona erecek. Beşiktaş o nedenle, Fildişili oyuncuyu çok cüzi bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmak istiyor. Aston Villa’nın bu sebeple gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği konuşuluyor.

Kodjia, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da şu ana dek 24 kez görev alırken bu süreçte toplam 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. (Yeni Şafak)

BEŞİKTAŞ'TA GUILHERME SÜRPRİZİ!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, rotayı Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Guilherme'ye çevirdi. Beşiktaş Yönetimi'nin 2 sezondur Yeni Malatyaspor'da oynayan Guilherme ile ciddi biçimde ilgilendiği ortaya çıktı. Bu sezon ligde 6 asist yapan Brezilyalı yıldızın bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunuyor.

2021 yılına kadar Yeni Malatya ile kiralık sözleşmesi olan Guilherme için Benevento'nun kapısı sezon sonu çalınacak. Hedef transferi ucuz bir bonservisle bitirmek.

Kaynak: Takvim

ABOUBAKAR'DA SICAK GELİŞME

Porto, yüksek maliyetinden kurtulmak için Vincent Aboubakar’ı göndermeye çok sıcak bakıyor ancak Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları ise pek parlak değil. Bu yüzden sezon başında Mario Lemina’nın transferini de veto eden teknik heyet, Aboubakar konusunda bir kez daha itiraz etti. (Yeni Şafak)

LENS İÇİN ŞOKE EDEN TEKLİF!

Yüksek maaş alan ve performansı iyi olmayan isimlerle devre arası yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Jeremain Lens için Feyenoord'la masaya oturdu.

Ancak Hollanda kulübünün teklifinin Siyah- Beyazlılar'ı şok ettiği öğrenildi. Feyenoord'un Lens'i 6 aylığına kiralamak istediğini, buna karşın 2.3 milyon Euro'luk maaşı ödemeye yanaşmadığı belirlendi. Yönetimin bu nedenle masadan kalktığı ifade edildi. (Takvim)

LJAJIC VE OĞUZAN İLE ÖZEL GÖRÜŞME!

Beşiktaş'ta son 5 maçta toplanan 13 puan, siyah-beyazlı takımı zirve yarışında iddialı konuma getirirken, teknik ekip ciddiyeti elden bırakmıyor.

Takımın yükselen performansına karşın beklentilerin altında kalan Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'la ilgili özel çalışma yapan teknik ekip, bu futbolcuların form grafiğini yükseltmeyi hedefliyor. Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrılan Adem Ljajic'in, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı sergilemesi için çalışmalar yapılıyor. Bu futbolcuyla sık sık bire bir görüşmelerde bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Ljajic'in kalitesini sahaya yansıtmasını istiyor. Adem Ljajic gibi Oğuzhan Özyakup da Avcı'nın formunu yükseltmesini istediği bir başka isim. Her fırsatta bu futbolcunun çok kaliteli bir ayak olduğunu belirterek, "Bugün Oğuzhan'ın ismini transfer etmek isterseniz, 10-12 milyon Euro ödemeniz gerekir. Biz de elimizdeki bu 10-12 milyon Euro'luk değeri kullanmak istiyoruz" diyen Avcı, milli futbolcunun formunun yükselmesi için bireysel programlar hazırlatıyor.

Avcı takımın başında olacak

Denizlispor maçının ardından 3 gün izin yapan Beşiktaş, yarın sabah yapılacak olan antrenmanla birlikte Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Yaşadığı ağır grip nedeniyle Portekiz'e gidemeyen ve Denizlispor karşılaşmasında da tam olarak iyileşmemesine karşın kulübedeki yerini alan Abdullah Avcı, yarın sahaya inecek. Ligde üst üste alınan 3 galibiyetin ardından serinin devam ettirilmesini isteyen Avcı, ilk yarıda kalan 6 maçta toplanacak maksimum puanla zirveyi hedefliyor. Beşiktaş Yönetim Kurulu da, Avcı'nın elini güçlendiriyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun mesai harcayan yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, teknik ekip ve futbolcuların kafalarının yalnızca sahada olması için elinden geleni yapıyor.

İHA

VIDA'YA 4 TRANSFER TEKLİFİ!

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida paylaşılamıyor... İngiliz kulüplerinden Norwich City ve West Ham'dan sonra Newcastle ve Brighton'un da Vida için teklif yapacağı öğrenildi. Norwich ve West Ham sezon başından beri Vida için nabız yoklamasına rağmen bu transfer gerçekleşmemişti.

Newcastle ve Brighton'un da Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İngilizler 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Yönetim ise gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hırvat yıldız Vida Süper Lig'de 11. haftanın sonunda en başarılı pas istatistiği tutturan isim oldu. Vida 10 lig maçında 2 gol atarken yüzde 92,2'lik başarılı bir pas yüzdesi yakaladı. (Takvim)

AVCI 3 FUTBOLCUYU İSTEMEDİ!

Ahmet Nur Çebi, transfer hazırlıkları için yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’a tam yetki verdi.

Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, teknik direktör Abdullah Avcı ile toplantı yapıp alınmasını istediği oyuncular ve gidecekler konusunu görüşecek.

Avcı’nın devre arasında Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Enzo Roco’nun gönderilmesini talep edeceği ifade ediliyor. (Star)

OĞUZHAN ÖZYAKUP'TA SICAK GELİŞME

Bir zamanlar performansı, "Oğuzhan 150 milyon Euro" sözleriyle övülüyordu. Ancak öyle bir düşüş yaşadı ki, gördüğü dipten bir daha çıkamadı. Taraftarın sırtını döndüğü, son Denizlispor maçında oyuna girerken ıslıkladığı yıldız futbolcu, performansı yetersiz kalınca teknik heyetin de gözünden düştü. Beşiktaş tribünlerinin istenmeyen adam ilan ettiği 27 yaşındaki orta saha, yol ayrımına geldi.

Yönetim, yıldız oyuncuyu ara transfer döneminde elden çıkarıp, orta sahaya takviye yapma kararı aldı. Oğuzhan'ın yanı sıra maliyet-performans denkleminde beklentilerin çok altında kalan Lens de Ocak'ta gidecekler listesine dahil edildi. 2017-18 sezonunda büyük umutlarla kadroya katılan Orkan Çınar ise bir başka takıma kiralanacak. Öte yandan Beşiktaş yönetimi ara transferde orta sahanın yanı sıra bir forvet alacak.

Şampiyonluğun geldiği 2015- 16 sezonunda en parlak dönemini yaşayan Oğuzhan, 31 maçta 9 gol ve 7 asistle takımını sırtladı. 2016-17'de 5 gol ve 7 asistle devam eden yıldız futbolcu sonrasında ise resmen çöktü! Son 3 sezonda dökülen Ozi, Beşiktaş kariyerinde toplamda 8 sezonda 190 lig maçına çıkarken 25 gol attı. Bu sezon ise ne asist yapabildi ne de gol atabildi.

Kaynak: Sabah