Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor: Aleix Vidal

Sağ bek konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , geçen sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier'i kadrosunda tutmak için harıl harıl çalışmalarını sürdürüyor. Ancak diğer yandan da her ihtimali düşünen Beşiktaş Yönetimi, uygun maliyetli sağ bek bakıyor. Tam bunların konuşşulduğu sırada ise Sİyah Beyazlılar'ı sevindiren bir haber geldi. Kariyerinde 3 sene boyunca Barcelona'da görev yapan, son olarak da Sevilla'nın formasını giyen Aleix Vidal, kulübüyle karşılıklı anlaşarak, 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrıldı.









İlk temastan olumlu sonuç

Hal böyle olunca 31 yaşındaki futbolcu da boşa çıktı. Kara Kartal da Vidal ile ilk temasları kurdu. İspanyol sağ bel ile yapılan görüşmeden olumlu yanıt alındığı öğrenildi. Özellikle Beşiktaş'ın Vidal'in bonservisi bulunmaması nedeniyle bu transferi bitirmek konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. İki taraf arasındaki görüşmeler ise halen devam ediyor. Eğer Vidal, İstanbul'a gelmeye 'Evet' derse görüşmeler hızlanacak.

Çok yönlü

Aleix Vidal, aynı zamanda daha önce sağ açık pozisyonunda görev alıyordu. Kariyerini ilerleyen bölümlerinde sağ beke evrilen İspanyol yıldız, savunmanın sağında hem geride hem de ileride görev yapabiliyor.

Orhan Yıldırım





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