Avrupa’da Euro 2020 rüzgarları eserken Güney Amerika’da da Copa America heyecanı yaşanıyor. Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı turnuvada başta Lionel Messi olmak üzere dünyanın birçok önemli süperstarı sahne alıyor. Bu önemli turnuvayı yerinde takip eden Beşiktaş scout ekibinin, Ekvador’un 19 yaşındaki stoperi Piero Hincapie’yi takibe aldığı bildirildi. Kolombiya’yla oynanan karşılaşmada ilk kez bir resmi milli maça çıkan solak stoperi turnuva sonuna kadar izleyecek olan ekip, sonrasında bir rapor hazırlayıp kulüp ve teknik ekibe sunacak.





845 bin Euro’ya alındı

Arjantin Ligi ekiplerinden Club Atletico Talleres forması giyen 1,84’lük futbolcu, geçen yıl ülkesi Ekvador’un kulüplerinden Independiente del Valle’den 845 bin Euro karşılığında Club Atletico Talleres’e transfer oldu. Burada kısa sürede ortaya koyduğu başarılı performansla A milli takıma kadar yükselen yetenekli futbolcu, ülkesinin gelecek vadeden isimleri arasında yer alıyor.

Orhan Yıldırım

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