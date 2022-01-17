İtalya Serie A'da zor günler geçiren Genoa, hücum hattına takviye gerçekleştirmek isterken gözünü Türkiye'ye çevirdi. İtalyan ekibinin Beşiktaş 'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Diretta Goal'un haberine göre Genoa, daha önceki İtalya kariyerini göz önünde bulundurarak Ljajic'i kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sırp oyuncunun devre arasında transfer edilmesi planlanıyor. Nitekim Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da geçtiğimiz günlerde Ljajic ve N'Sakala için yaptığı açıklamada, "Zaran oyuncularla yollarımızı ayırmak adına mücadelemizi yapıyoruz. İnşallah bu devre arasında talipler çıkarsa Beşiktaş'ın şartlarına uyan bir noktada yolları ayırmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

2010'da Partizan'dan Fiorentina'ya transfer olarak İtalya'ya gelen Ljajic; Fiorentina sonrasında da İtalya'da Roma, Inter ve Torino formaları giymişti. 2018'de kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Sırp oyuncunun bonservisi de 2019'un yaz aylarında alınmıştı.



