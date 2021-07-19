Beşiktaş transfer haberi: Diego Costa kararını açıklıyor

Golcü transferi konusunda uzun süredir Diego Costa için çalışmalar yapan Beşiktaşlı idareciler, 32 yaşındaki futbolcudaki ısrarını sürdürüyor. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’le yollarını ayırmasının ardından yarım sezonu boşta olarak geçiren yıldız isim, kendisine talip olan kulüplerden; Portekiz ekibi Benfica ve Beşiktaş arasında bir türlü seçimini yapamadı.

Siyah-Beyazlı yönetimin son olarak 3 yıla bölünmek şartıyla 1 milyon Euro da imza parası teklif ettiği yıldız futbolcunun bu hafta içerisinde kulübe olumlu ya da olumsuz şekilde yanıt vermesi bekleniyor.