Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Kara Kartal, tecrübeli bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyordu. Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda son olarak Çin Ligi ekiplerinden JS Suning'in formasını giyen Alex Teixeira ile temaslarını sürdürüyordu. Son olarak Brezilyalı futbolcu, senelik 2 milyon Euro ücret ve 1 milyon Euro'luk imza parasına sıcak bakıyordu. Özellikle imza parası sorununun çözülmesinin ardından 31 yaşındaki yıldızın, Beşiktaş 'a gelmesi konusunda önünde hiçbir engel kalmadı. Artık sadece taraflar arasındaki ufak tefek pürüzlerin halledilmesi bekleniyor.

Bireysel olarak çalışıyor

Bu problemler de ortadan kaldırıldıktan sonra Alex Teixeira, Kartal olacak. Ayrıca son gelen haberlere göre de yıldız futbolcunun, 13 Ağustos'ta başlayacak olan lige kadar takıma katılması bekleniyor. Bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilen Brezilyalı futbolcunun, form durumunun da gayet iyi olduğu belirtilirken, ligin ilk haftalarında şans verilmesi halinde Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçireceği bilgisine ulaşıldı.

Orhan Yıldırım





Mini Yorum

Gelişi çok şey değiştirir

İyi bir 10 numara, yeterli bir golcü Alex Teixeira, Shakhtar’da Lucescu ile büyük gelişim gösterdikten sonra Çin’i seçerek herkesi şaşırtmıştı. Fakat disiplini ve çalışkanlığıyla oynadığı organizasyona renk katan bir Brezilyalı olarak kaldı. Yetenekli bir forvet arkası, iyi bir sol forvet, hatta iş gören bir santrfor olarak tanımlanabilir. Sergen Yalçın’ın, Adem Ljajic’ten, Oğuzhan’dan alamadığını karşılamaya en büyük aday olabilir. Yalçın, onu 10 numara için istiyor. Hoca, formasyonu değiştirir mi bilinmez ama 3-4-1- 2’nin ve 4-2-3-1’in 10 numarası olma ihtimali üzerinde durmak gerekir. Shakhtar’daki sol kenar ve santrfor performansları hatırlandığında 4-3- 3’te Sergen hocanın elini güçlendirir.

Santrfor netleşmedi ama...

Teixeira, Lucescu’nun tanıdığı özgürlüğü gol yollarında fazlasıyla kullanmıştı. Onu Shakhtar’daki 6 yılında sadece 10 numara olarak tanımlamak yanlış olur, iyi de bir golcüydü. Beşiktaş santrfora kimi alacak henüz netleşmemiş olsa da Teixeira’nın gelişi santrforla yapılacak pazarlıkta önemli bir koz olarak kullanılabilir. Teixeira ile oynamak bir santrfor için hayli cazip bir duruma dönüşebilir.

Serkan Akcan