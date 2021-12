Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş , önce Kayserispor'u 2 kez geriye düşmesine karşın 4-2 yendi. Sonra Fenerbahçe karşısında yine 2 kez yenik duruma düşmesine karşın berabere kalmayı başardı. 2 haftada takımın çehresini değiştirmeşi başaran Önder Karaveli, Ajansspor'a yaptığı açıklamada derbi için futbolculara ekstra motive edici bir konuşma yapmadığını söyledi.

"Amacım güzel oyun oynatmak"

"Takım doğal olarak kendi kendini motive etti" diyen Beşiktaş'ın teknik direktörü şöyle konuştu: “Benim asıl amacım güzel oyun oynatmak. Bunu da yapmaya çalışıyorum. Derbi de kazanmaya yakındık ama olmadı. Ben takımın mücadelesinden memnunum."

Vida'ya sahip çıktı

Mergim Berisha'nın attığı Fenerbahçe'nin ikinci golünde hatası bulunan Vida hakkında da konuşan Karaveli, "Hatalar yaptık olmasa kazanırdık. Evet, Vida hata yaptı ama futbol hatalar oyunu. Bugün Vida yapar yarın başkası önemli olan oyuncuya sahip çıkmak” dedi.

İngilizce sınavına girdi

Kendini geliştirmek istediğini söyleyen Önder Karaveli, bugün tesisler de U19 takımı ile birlikte İngilizce seviye sınavına girdi. Karaveli geleceği ile ilgili olarak şunları söyledi: "Önemli olan Beşiktaş'ın iyi olması. Biz içinde oluruz olmayız fark etmez . Yönetimin her kararına saygılıyım. Ben şu an günlük yaşıyorum her şeyi.”

