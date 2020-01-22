Beşiktaş tek idmanla Erzurumspor’a

Ligde Sivasspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik ekibin kararıyla bir günlük izinli olan Siyah-Beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam karşı karşıya gelecekleri Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarını dün yaptıkları idmanla tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalıştı. Çalışma, taktik idmanlı maçla sona erdi. Beşiktaş’ın yıldızları, idmanın ardından kampa girip maç saatini beklemeye başladı.