Beşiktaş taraftarı nostalji formasına akın etti
Beşiktaş'ın 117. yıla özel olarak hazırlattığı özel formaları satışa sundu. Formanın satışının yapıldığı kartalyuvası.com.tr adresi adeta kilitlenirken mağazalardaki sınırlı sayıda formayada büyük talep olduğu bildirildi.
Beşiktaş, kulübün 117. yılı anısına özel bir forma çıkardı. Önceki gün sosyal medya hesaplarından formanın tanıtımını yapan Beşiktaş, 499 TL’den sadece 1903 adet 117. yıl nostalji formasının satışa sunulduğunu açıklamıştı.
Bu duyurunun ardından formanın satışının yapıldığı kartalyuvası.com.tr adresi adeta kilitlenirken mağazalardaki sınırlı sayıda formayada büyük talep olduğu bildirildi.