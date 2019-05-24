Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Çıkan Necip, giren Pektemek...

Beşiktaş taraftarından Necip Uysal ve Mustafa Pektemek'e tepki geldi. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ancak beklentileri altında kalıp birçok pas hatası yapan Necip Uysal, tribünlerin tepkisini çekerken, bu futbolcunun yerine 71. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Pektemek'e de tepki vardı.

Siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesi Kasımpaşa maçının ardından bitecek olan Mustafa Pektemek, oyuna girdiği anda tribünler tarafından yuhalandı. Beşiktaş Yönetimi'nin, sözleşmesi sona erecek olan Mustafa Pektemek'le yolları ayıracağı öğrenildi.

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