Beşiktaş Sompo Sigorta - Türk Telekom maç sonucu: 78-74

Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında yeni başantrenörü Burak Bıyıktay yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş Sompo Sigorta, sahasında ağırladığı Türk Telekom'u 78-74 mağlup etti.

29 Aralık 2019, Pazar 03:09
- A +
Beşiktaş Sompo Sigorta - Türk Telekom maç sonucu: 78-74

Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, Türk Telekom’u 78-74 yendi.

Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş Sompo Sigorta, yeni çalıştırıcısıyla sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ligde sahasında üst üste 4. maçını kazanırken, bu sezon 6. galibiyetini elde etti.

Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sonlanan Türk Telekom ise 8. yenilgisini aldı.

Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş Sompo Sigorta: 78 - Türk Telekom: 74

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 12, Mckissic 19, Ömer Utku Al 7, Durisic 10, Oğuz Savaş 10, Sabahattin Can Göndür, İsmet Akpınar 10, Samet Geyik 10

Türk Telekom: Campbell 14, Muhammed Mustafa Baygül 11, Wiltjer 9, Johnson 12, Fall 9, Hunter 14, Polat Kaya, Metin Türen 3, Şafak Edge, Akif Egemen Güven 2

1. Periyot: 14-23

Devre: 41-40

3. Periyot: 54-57

Beş faulle çıkan: 39.47 Oğuz Savaş (Beşiktaş Sompo Sigorta)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...