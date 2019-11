UEFA Avrupa Ligi’de bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan Siyah- Beyazlılar, K Grubu’nda oynadıkları 4 mücadeleyi de kaybetmişti. Bu durumdan dolayı grupta kalan son 2 karşılaşma öncesinde Kupa 2’de havlu atan Kara Kartal, bu akşam Slovan Bratislava’yla prestij maçına çıkacak. Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta oynayacağı gruptaki 5. mücadelesi, saat 20.55’te başlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, takımının Avrupa Ligi’nde bir iddiaları bulunmaması sebebiyle bu karşılaşmada yedek ağırlıklı kadro sahaya sürmesi bekleniyor. Beşiktaş, bu karşılaşmayı kazanırsa UEFA’dan kasasına 570 bin Euro (3.6 milyon TL) girecek.

Beşiktaş - Slovan Bratislava maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Beşiktaş - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Bratislava ilk 11'ler

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut

Bratislava: Greif, Bozhikov, Daniel, Bajric, De Marco, Holman, De Kamps, Rharsalla, Abena, Ibrahim, Sporar

‘Beklemediğimiz bir durumdayız’

Siyah-Beyazlılar’ın bu akşamki mücadeleye; Karius, Roco, Vida, Rebocho, Oğuzhan, Necip, N’Koudou, Kartal, Boyd, Güven ve Umut 11’iyle çıkması planlanıyor. Bu akşamki karşılaşmada takımın gol yükünü sırtlanması beklenen Umut Nayir, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Avrupa Ligi’nde iddiamız kalmadı. Beklemediğimiz bir durumdayız. Son kalan 2 maçta elimizden geleni yapıp puanları almaya çalışacağız. Kendimi her daim hazır tutmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Lens cezalı

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak. Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

Beşiktaş’ın Avrupa’da 221. randevusu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci hafta maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’yı konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 221. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 220 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 91 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 292 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 318 gol gördü.

"Kupa 2"de 119. maçı

Beşiktaş, Slovan Bratislava karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 119. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 118 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 43 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 186 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 149 gol yedi.

Beşiktaş’ın Avrupa performansı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalde mücadele etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı Vodafone Park’ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool’a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-1987’de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi’nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

Evinde 111. maç

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 111. iç saha maçını yarın yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 110 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 167 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 112 gol gördü.

Slovak takımlarıyla 6. maç

Beşiktaş, Slovak takımlarıyla 6. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 8 gol gördü. Türk ekipleriyle 3 maça çıkan Slovan Bratislava ise 2 galibiyet ve bir yenilgi aldı. Slovak ekibi bu maçlarda 7 gol atıp 7 gol yedi.

En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor. Beşiktaş’ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens dörder gol atarken, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco, Gökhan Gönül, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Adem Ljajic birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.