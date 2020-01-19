Beşiktaş - Sivasspor canlı izle (Beşiktaş - Sivas canlı yayın)

Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçında Beşiktaş ile Sivasspor üç puan mücadelesi veriyor.

Haftanın maçı olarak gösterilen karşılaşmada Beşiktaş rakibini yenerek puan farkını kapatmak istiyor. Sivasspor ise sezonun ilk yarısında 3-0 yendiği Beşiktaş'ı bir kez daha yenerek puan farkını korumak istiyor.





CANLI ANLATIM

Maç başladı.

-





Beşiktaş - Sivasspor maçı 11'ler

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, N'Koudou, Elneny, Atiba, Caner, Ljajic, Burak

Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Appindangoye, Marcelo, Fatih, Hakan, Ziya, Emre, Erdoğan, Yatabare

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Sezonun ilk maçında Sivas deplasmanından 3-0 mağlubiyetle dönen teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası topladığı 30 puanla 5. sırada bitirdi.

Teknik direktörlüğünü Rıza Çalımbay’ın yaptığı Sivasspor ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 37 puanla ilk devreyi lider kapattı.

Sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu

Beşiktaş’ta Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Muhammed Elneny, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Ligde 5 maçtır gol yiyor

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip söz konusu 5 karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşısında kalesinde toplam 9 gol gördü. Beşiktaş ile Sivasspor 28. randevuda - İki takım arasında Süper Lig’de geride kalan maçlarda Beşiktaş 13, Sivasspor 9 galibiyet aldı

Beşiktaş ile lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de yarın 28. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 27 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 9 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 37 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas’ta yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Beşiktaş’ın evindeki maçlar

Taraflar arasında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor. Beşiktaş, 12’si İstanbul’da, biri Ankara’da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 13 lig maçında Sivasspor’u 5 kez yenerken, aynı sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 3 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlı ekip, ev sahipliğindeki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul’daki maçı konuk takım 2-1 kazandı.

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 27 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0’lık sonuca rastlanmadı.