Süper Lig’de 29. haftayı 2-1’lik Gaziantep galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar, üst üste 5. mücadelesinden de zaferle ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 60’a çıkaran ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdüren Kara Kartal’da, Sergen Yalçın’ın takımın başına gelmesi sonrasında artan bireysel futbolcu performansları bu çıkışın en önemli etkeni oldu. Yalçın’ın özellikle bu sezon büyük düşüşte bulunan Welinton ve Adem Ljajic’e yaptığı dokunuşlar sonrası bu ikili, sezonun 2. yarısındaki çıkışlarıyla dikkat çekti. Başarılı hocanın formunu zirveye çıkardığı isimler arasında zirveyi ise Cyle Larin aldı. Sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem’le kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan gönderilmesi gündeme gelen Larin’i son anda kadrosunda tutan Yalçın, ekibinde en çok Kanadalı oyuncuyu geliştirdi.





Aboubakar, ilk dönemini solladı

Porto formasıyla 2018-20 sezonları arasında sadece 19 maça çıkan Vincent Aboubakar, sezon başında Beşiktaş’a bedelsiz olarak kazandırıldığında yönetim, büyük eleştiri toplamıştı. Bu konuda Sergen Yalçın’a güvenen Siyah-Beyazlılar, mahcup olmadı. Kara Kartal’daki ikinci döneminde adeta fırtına gibi esen Vincent Aboubakar, 23 lig maçında 15 gol ve 4 asistle oynadı. Beşiktaş’ta şampiyonluk kupasını kaldırdığı 2016-17 sezonunda 27 maçta 12 gol ve 4 asist yapan Kamerunlu oyuncu, o dönemi geride bıraktı.

Larin, kariyer zirvesi yaptı

Gaziantep’le önceki günkü maçta takımına asist katkısı yapan 25 yaşındaki futbolcuyu hücum hattında kanat bölgesinde oynatan Yalçın, tecrübeli isimden maksimum verim aldı. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Larin, 16 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek skora katkı anlamında en iyi dönemini geçirdiği 2015’te Orlando City formasıyla olan 28 maçta 19 sayılık istatistiği geride bırakarak kariyer zirvesi yaptı.





Ghezzal, patlamayı yaptı

Riyaz Mahrez’in Manchester City’ye transferi sonrasında Leicester City’ye, ‘Yeni Mahrez’ olarak alınan Rachid Ghezzal, Premier Lig ekibinde beklenen etkiyi gösterememişti. Geçen sezonu İtalya Serie A ekibi Fiorentina’da kiralık olarak geçiren Cezayirli kanat oyuncusu, bu kulüpte de tutunamamıştı. Transfer döneminin son gününde Beşiktaş’a bedelsiz olarak kiralanan Ghezzal, beklenen patlamayı Kara Kartal’da yaptı. 19 lig maçında 1 gol ve 11 asist yapan Ghezzal, skor pası anlamında sezonun en başarılı oyuncusu konumunda...

Josef, damga vurdu

Fenerbahçe’de 2015-19 sezonları arasında görev yapmasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al Ahli Jeddah’a transfer olan Josef de Souza, sezon başında Beşiktaş’a bedelsiz olarak katılmıştı. Oyun kalitesi olarak düşük bir ligden gelmesi sebebiyle yönetim, bu transfer konusunda da eleştirilmişti. Ancak hem futbolcunun kalitesi hem de Sergen Yalçın’ın dokunuşu sonrasında Sambacı, kısa sürede takımın değişilmez isimleri arasına girdi. Liderlik özelliğiyle de ön plana çıkan Josef, orta alandaki etkisiyle fark yaratıyor.

İlgili Haberler Güntekin Onay: Aboubakar Josef ve Ghezzal bambaşka





Rosier’in katkısı bambaşka

Kara Kartal’ın sezon başında en çok eleştirilen transferlerinden bir tanesi de Valentin Rosier’di. Gökhan Gönül’le yolların ayrılması sonrasında geçen dönem 14 maça çıktığı Sporting’den kiralanan 24 yaşındaki sağ bek, hem savunmada hem de hücumda takıma verdiği katkıyla yükselişin en önemli mimarları arasında yer aldı. Beşiktaş’ta 23 maça çıkıp 2 gol ve 3 asistle oynayan Rosier, kendisi gibi Fransızca konuşan; Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Fabrice N’Sakala, Kevin N’Koudou ve Bernard Mensah’la saha içinde yakaladığı uyumla dikkat çekiyor.