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Beşiktaş, Sedat Şahintürk'ü Denizlispor'a kiraladı

Beşiktaş, Sedat Şahintürk'ü Denizlispor'a kiraladı

12 Temmuz 2019, Cuma 18:34
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Beşiktaş, Sedat Şahintürk'ü Denizlispor'a kiraladı

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Sedat Şahintürk'ün 1 yıllığına Yukatel Denizlispor'a kiralandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Sedat Şahintürk ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatılmış ve oyuncumuz 2019-2020 sezon sonuna kadar Yukatel Denizlispor'a kiralanmıştır" denildi.

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