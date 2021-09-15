Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi macerası başladı. En son 3 yıl önce Devler Ligi'nde oynayan Kara Kartal, ilk maçında yıldızlar topluluğu Borussia Dortmund'u Vodafone Park'ta ağırladı, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Gruptaki diğer maçta Sporting Lizbon, Ajax'ı konuk edecek. İlk maçta Dortmund ile kozlarını paylaşan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, kapanışı 7 Aralık'ta yapacak.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu | C Grubu puan durumu

1- Borussia Dortmund / 3 puan

2- Ajax / 0 puan (1 maçı eksik)

3- Sporting Lizbon / 0 puan (1 maçı eksik)

4- Beşiktaş / 0 puan

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü :

15 Eylül: Beşiktaş-Borussia Dortmund / 1-2

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş