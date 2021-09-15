Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu ve fikstürü... Beşiktaş kaçıncı, sıradaki maçı kimle? C Grubu puan durumu
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu’nun ilk haftasında Alman devi Borussia Dortmund'u ağırladı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma Dortmund'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. C Grubu'ndaki diğer maçta ise Sporting, 22.00'de Ajax'ı konuk edecek. 3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş'ta taraftarlar ilk hafta maçlarının oynanmasıyla C Grubu'ndaki puan durumunu ve takımlarının fikstürünü merak ediyor. İşte detaylar...
Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi macerası başladı. En son 3 yıl önce Devler Ligi'nde oynayan Kara Kartal, ilk maçında yıldızlar topluluğu Borussia Dortmund'u Vodafone Park'ta ağırladı, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Gruptaki diğer maçta Sporting Lizbon, Ajax'ı konuk edecek. İlk maçta Dortmund ile kozlarını paylaşan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, kapanışı 7 Aralık'ta yapacak.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu | C Grubu puan durumu
1- Borussia Dortmund / 3 puan
2- Ajax / 0 puan (1 maçı eksik)
3- Sporting Lizbon / 0 puan (1 maçı eksik)
4- Beşiktaş / 0 puan
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü :
15 Eylül: Beşiktaş-Borussia Dortmund / 1-2
28 Eylül: Ajax-Beşiktaş
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş