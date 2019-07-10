Beşiktaş şampiyonda ısrarcı

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda sol bek hattına yeni bir isim kazandırma konusunda harekete geçmişti. Bu doğrultuda kulübe menacerler aracılığıyla önerilen Filipe Luis’i gündemine alan Kara Kartal, 33 yaşındaki sol bekle temaslarını sürdürüyor. Atletico Madrid’le kontratı sona eren dünyaca ünlü yıldızın, Copa America’da Sambacılar’la yaşadığı şampiyonluğun ardından menaceri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı, şu anda en büyük ilginin Beşiktaş ve Brezilya ekibi Flamengo’dan olduğu kaydedildi.

Sambacı, aceleci değil

Copa America’da 4 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcunun ilk etapta kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun, geleceğiyle ilgili olarak karar verme konusunda aceleci olmadığı ve yapacağı tatilin ardından ay sonuna doğru yeni takımını belirleyeceği kaydedildi.