Beşiktaş Onyekuru ile anlaşmaya yakın

Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , Santa Clara'dan Lincoln Henrique ve PSV'den Bruma'yı kadrosuna katmıştı. Bir dönem Galatasaray 'da da forma giyen ve Fatih Terim'in en etkili ismi olan Bruma, transferiyle sarı kırmızılı taraftarları üzmüştü.

ONYEKURU BEŞİKTAŞ YOLUNDA

Bu transferin ardından Galatasaraylı taraftarlara bir kötü haber de Henry Onyekuru'dan geldi. Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş yolunda olduğu öğrenildi.

OLYMPIAKOS'TA MUTSUZ

Olympiakos'ta mutsuz olduğu belirtilen ve daha önce 3 kez Galatasaray formasını giyen oyuncunun Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı ancak henüz kararını vermediği belirtildi.

"İSTANBUL'DAN BİR KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Bir radyoda açıklamalarda bulunan Onyekuru'nun menajeri D'Avila, "Oyuncum için bir İstanbul'dan bir de dışarıdan bir kulüple görüşüyorum. Onyekuru İstanbul'a dönmek istiyor. İlerleyen zamanda durumu netleşecek." ifadelerini kullanmıştı.

PEK ÇOK İSİM EZELİ RAKİPLERE GİTTİ

Galatasaray'da bir dönem oynamış pek çok futbolcu son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını sırtına geçirdi. Gedson Fernandes Beşiktaş ile anlaşırken, Onyekuru da yolda gibi görünüyor. Fenerbahçe ise Serdar Aziz, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş'ün ardından Bruma'yı da kadrosuna kattı. (Takvim)