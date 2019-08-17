Beşiktaş Mohamed Elyounoussi ile anlaştı!

Southampton’ın sol kanadı Elyounoussi ile 500 bin Euro’luk kiralama bedeli karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, geri sayıma geçti. Norveçli yıldızın, önümüzdeki hafta içerisinde imzaya gelmesi bekleniyor

17 Ağustos 2019, Cumartesi 10:17
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Beşiktaş Mohamed Elyounoussi ile anlaştı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton’ın yıldız sol kanadı Mohamed Elyounoussi ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi, geçtiğimiz günlerde 500 bin Euro’luk kiralama bedeli karşılığında oyuncu ile anlaşmaya varmıştı. Şimdi ise Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek için geri sayıma geçti. Norveçli yıldızın, hafta içerisinde İstanbul’a gelerek Kara Kartal’a imzayı atması bekleniyor.

3. haftaya yetişebilir

Siyah-Beyazlılar, Elyounoussi’nin transferini bitirmek üzere. Bu doğrultuda yıldız sol kanat oyuncusunun ligin 3. haftasına kadar yetişebileceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Beşiktaş Yönetimi’nin, bu transferin bir an önce bitirilmesi için çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

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