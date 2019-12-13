(Beşiktaş maçı özet) Wolverhampton - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Bu sezon Avrupa Ligi’nde beklentilerin çok altında kalan Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu’ndaki son karşılaşmasında İngiltere’de Premier Lig temsilcisi Wolverhampton’ın konuğu oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında genç kadrosuyla güçlü rakibine karşı iyi bir mücadele ortaya koymayı başaran Siyah-Beyazlılar, ikinci yarıda rakibin Ruben Neves’in yerine atak oyuncusu Diogo Jota’yı sahaya sürmesiyle birlikte bir anda işin rengi değişti. Oyundan kopmalar yaşayan Kara Kartal, 11 dakika içinde ne olduğunu anlamadan ne yazik ki kalesinde 4 gol birden gördü. 58’de Jota ile öne geçen ev sahibi, 63’te bir kez daha Portekizli oyuncuyla farkı 2’ye çıkardı.

400 ülke puanı

4 dakika sonra Dendoncker, skoru 3-0’a getirirken, 69’da 11 dakika içerisinde hat-trick yapmayı başaran Jota’nın golüyle 4-0’ı bulup rahat bir galibiyetle 14 puanlı lider Braga’nın 1 puan gerisinde ikinci olarak bir üst tura çıkmayı başardı. Grupta tek galibiyeti Bratislava’dan alan Kartal, grup aşamasında 400 ülke puanı kazandırarak, gözünü artık hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda zirveye döndürdü.

Braga lider olarak çıktı

Beşiktaş’ın grubundaki diğer maçta Portekiz ekibi lider Braga, deplasmanda Sloven Bratislava’ya konuk oldu. Kırmızı-Beyazlılar, Braga, Fonte, Trincao, Bozhikov (k.k) ve Paulinho’nun attığı gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Sloven ekibinin sayılarını ise Sporar ve Rhasalla filelere yolladı.

Maçtan dakikalar 32: Rebocho’nun uzak mesafeden yerden şutunda top yandan auta gitti.

42: Neves kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı farklı bir şekilde auta gönderdi. 58: Neto’nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jota, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0.

62: Soldan kullanılan korner atışında altıpasta topla buluşan Kilman’ın ayak koyduğu top yan direkten döndü.

63: Kilman’ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Utku Yuvakuran’ın müdahalesi sonrası top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanı içinde Jota, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

67: Moutinho’nun sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Dendoncker, meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 3-0.

69: Buur’un geliştirdiği atakta arka direkte topla buluşan Jota, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi ve takımını 4-0 öne geçirdi.

76: Sol çaprazdan yapılan ortada ceza alanı içinde topla buluşan Otasowie’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.