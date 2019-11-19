Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı gerçekleşti

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 Ekim’deki olağanüstü genel kurulda seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda, Adnan Dalgakıran ikinci başkan, Emre Kocadağ ve Fatih Avşar ise asbaşkan oldu.
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şu şekilde oluştu:
İkinci Başkan, İletişim ve Yeniden Yapılanma Sorumlusu: Adnan Dalgakıran
Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu: Emre Kocadağ
Asbaşkan, Finansman ve Amatör Şubeler Sorumlusu: Fatih Avşar
Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı: Mesut Urgancılar
Sayman, Sosyal Tesisler Sorumlusu: Berkan Gocay
Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu: Erdal Torunoğulları
TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu: Kemal Erdoğan
Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu: Enis Ulusoy
Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme Sorumlusu: Umut Şenol
Taraftar ve Süleyman SEBA ile Akatlar Tesisleri Sorumlusu: Bilgihan Sürmen
Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu: Hakan Daltaban
Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okulları Sorumlusu: Fırat Fidan
Fulya Kompleksi ve Fulya AVM Sorumlusu: Ali Efe Bezci
Öte yandan, İbrahim Altınsay ve Merdan Araz, Başkan Ahmet Nur Çebi’ye gönüllülük esasıyla danışmanlık yapacak.