Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Anneler Günü mesajı

Başkan Çebi, kulübün internet sitesinde yer verilen mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Annelik makamı, kutsal ve yüce bir makamdır. Hayattaki en kıymetli varlığımız olan annelerimize; sadece bugün değil her gün, hak ettikleri değeri vermeliyiz. Beşiktaşlılık duruşumuzun temelini oluşturan; dürüstlüğü, öz güveni, saygıyı ve mütevazılığı çocuklarımıza aşılayan Beşiktaşlı anneler, sizlerin sevgisi ve çabalarıyla bizler geleceğe güvenle bakmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımızı büyük emeklerle geleceğe hazırlayan, sonsuz sevginin ve fedakarlığın timsali olan annelerimize en kalbi duygularımla saygılarımı sunar, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde hanım başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutlarım."

İSTANBUL (AA)