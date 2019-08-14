Beşiktaş, Khouma Babacar transferi için bastırıyor!

Burak Yılmaz'ın şok sakatlığının ardından santrfor transferi için harekete geçen Beşiktaş'la ilgili İtalyan basınından gündem yaratan bir iddia geldi. Ülkede yayın yapan Sky Sport televizyonu, Siyah Beyazlılar'ın Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Khouma Babacar'ı kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

Kanalın kendisine ait internet sitesinden duyurduğu haberde Beşiktaş yönetiminin 26 yaşındaki Senegalli forvetle ciddi bir şekilde ilgilendiği belirtilirken yıldız isminse önceliğini Lecce'ye verdiği ifade edildi. Kulübüyle 2022 yazına dek kontratı bulunan Babacar, geride kalan sezonda çıktığı 31 maçta 7 kez fileleri sarsarken 2 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler