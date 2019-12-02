Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor. Bugüne kadar 7 kez Türkiye Kupası maçında karşılaşan iki ekip , Süper Lig tarihinde ise 46 kez birbirine üstünlük kurmaya çalıştı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 46 müsabakada 9 maç berabere bitti. Siyah-beyazlılar takım ise 26 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 11 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu maçlarda Kayserispor, rakibine 44 gol attı. Beşiktaş ise 72 gol attı.

Beşiktaş - Kayserispor işte 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Caner, Roco, Vida, Gökhan, Atiba, Elneny, Ljajic, N'Koudou Diaby, Burak.

Kayserispor: Lung, Yasir, Abdennour, Poulain, Lopes, Şamil, Hasan, Mensah, Djedje, Emre Demir, Adebayor.

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Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.