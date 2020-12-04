Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetiminde son dönemde oldukça formda olan Beşiktaş Fuat Çapa'nın tekrar takımın başına getirildiği Kasımpaşa'yı konuk edecek. Son olarak Başakşehir ve Fenerbahçe gibi iki önemli rakibini iyi oyunla geçen Beşiktaş bu çıkışını Kasımpaşa maçında sürdürmek istiyor. Siyah-Beyazlılarda bu karşılaşma öncesi Josef de Souza şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu son idmanda sakatlandı ve maçın kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. İki takım arasındaki bu önemli karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, N’Sakala (Rıdvan), Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Mensah, N’Koudou, Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Koomson, Tirpan, Hajradinovic, Varga, Alan, Hodzic

Josef de Souza yok!

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi yapılan son idmanda üzücü bir gelişme yaşandı. Josef de Souza, sakatlık yaşayarak çalışmayı yarıda bıraktı. Çekilen MR’ında göğüs kafesini bacaklara bağlayan kaslarda zorlanma tespit edilen Sambacı maç kadrosundan çıkartıldı. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında sahanın en iyilerinden biri olan Josef’in yaşadığı sakatlık, Sergen Yalçın’ın moralini fazlasıyla bozdu. Bu akşamki Kasımpaşa mücadelesinde 31 yaşındaki orta sahanın yerine Dorukhan Toköz’ün oynaması bekleniyor. Dorukhan, Fenerbahçe maçında cezası nedeniyle forma giymemişti.

Beşiktaş'ta son dakika...

Son idmanda sakatlanan Josef’in yanı sıra Siyah-Beyazlılar’ın formda yıldızı Larin, derbide kırmızı kart gördüğü için bugün forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre’nin yanı sıra Ljajic de kadroya alınmadı. Ye ni tip koronavirüs nedeniyle izolasyon sürecinde olan Ajdin Hasic de Kasımpaşa önünde görev yapamayacak.

Kasımpaşa'da son dakika!

Fuat Çapa’yı yeniden göreve getiren ve geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ni deviren Kasımpaşa’nın en önemli eksiği Aytaç Kara. İstanbul ekibinin bugün Beşiktaş karşısına son maçın 11’i ile çıkması bekleniyor.

35. kez karşı karşıya gelecekler!

Beşiktaş ile Kasımpaşa, bugün lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23’ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Öte yandan iki takım arasındaki son 11 maç, gollü mücadelelere sahne oldu. Bu karşılaşmaların hepsinde 3 ve üzerinde gol atıldı.

Rosier ceza sınırında!

Beşiktaş’ta 3 sarı kartı bulunan Valentin Rosier, ceza sınırında. Bu sezon Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Rosier, bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 12. haftadaki kritik Alanyaspor mücadelesini kaçıracak.