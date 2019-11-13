Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor’u 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Alman kaleci Loris Karius, başarılı performansıyla takımının zirveye ortak olmasında katkı sağladı. Kara Kartal’ın Liverpool’dan 2 yıllığına kiraladığı Karius, Beşiktaş’a geldiğinden beri Süper Lig’deki en iyi dönemini son 5 haftada yaşadı. Alman kaleci, son 5 maçtaki performansıyla göz kamaştırdı. Bu dönemdeki 4 maçta gol yemeyen 26 yaşındaki file bekçisi, sadece bir karşılaşmada gole engel olamadı.

Geçen sezondan daha başarılı

Bu sezon 10 lig maçında görev alan Karius, kalesinde 10 gol gördü. Karius, sakatlığı nedeniyle ligin ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan ve Beşiktaş’ın 3-0 mağlubiyetiyle tamamlanan maçta görev alamadı. Ligdeki 10 maçta 10 gol yiyen Alman kaleci, bir gol ortalamasıyla oynadı. Karius, geçen sezonki kötü performansıyla eleştirilere maruz kalmıştı. Tecrübeli kaleci, geçen yıl 30 karşılaşmada 39 gole engel olamadı ve 1,30 ortalamayla sezonu tamamladı. Beşiktaş’ta yeni yönetimin 20 Ekim’de görevi devralmasının ardından mali olarak küçülme kararı alması sonrasında, bazı oyuncularla yolların ayrılması konuşulmuştu. Siyah- Beyazlılar’ın 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius’un bu sezon bitecek sözleşmesinin, uzatılmaması bekleniyordu.

Bonservisi 51 milyon TL

Kontratında 8 milyon Euro’luk (51 milyon TL) satın alma opsiyonu bulunan Karius’un, son haftalardaki yüksek performansı, yönetimin planlamasını değiştirdi. Beşiktaş Yönetimi’nin, yıldız kalecinin performansını göz önünde bulundurup bonservisini alabileceği konuşuluyor. Liverpool’un kadrosunda; Alisson ve Adrian’ın bulunması sebebiyle Karius’un geri dönüşüne olumlu bakmaması sebebiyle Siyah-Beyazlılar’ın, sezon sonunda İngiliz ekibiyle masaya oturup daha düşük bir bedelle Alman kaleciyi renklerine bağlamayı planladığı kaydedildi.