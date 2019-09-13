Beşiktaş kadrosu | 2019-2020 sezonu BJK kadrosu

Beşiktaş Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun en iddialı takımlarından bir tanesi... Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Siyah-Beyazlıların TFF'ye bildirdiği kadro da belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın yeni sezon futbol A Takım kadrosunda hangi isimler var? İşte Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu takım kadrosu...

BEŞİKTAŞ'IN TAKIM KADROSU

PEDRO MIGUEL BRAGA REBOCHO

GEORGES KEVIN NKOUDOU MBIDA

TYLER DOMINIC BOYD

VICTOR RUIZ TORRE

GÖKHAN GÖNÜL

CANER ERKİN

MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY

ABDOULAY DIABY

GÜVEN YALÇIN

JEREMAIN MARCIANO LENS

DORUKHAN TOKÖZ

OĞUZHAN ÖZYAKUP

BURAK YILMAZ

NECİP UYSAL

DOMAGOJ VIDA

LORIS SVEN KARIUS

KARTAL KAYRA YILMAZ

ERDEM SEÇGİN

UTKU YUVAKURAN

MEHMET UMUT NAYİR

ATIBA HUTCHINSON

ERDOĞAN KAYA

ORKAN ÇINAR

ERSİN DESTANOĞLU

DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS

MUHAYER OKTAY

ENZO ROCO

ADEM LJAJIC

Beşiktaş'ın derbi maç tarihleri...

Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak