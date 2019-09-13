Beşiktaş kadrosu | 2019-2020 sezonu BJK kadrosu
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi. Siyah-Beyazlı takım bu sezon birbirinden zorlu karşılaşmalarda rakiplere karşı sınavlar verecek. Peki, Beşiktaş kadrosunda hangi oyuncular var? Beşiktaş'ın TFF listesinde yer alan futbolcular kimler? İşte Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu A Takım futbolcu kadrosu...
Beşiktaş Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun en iddialı takımlarından bir tanesi... Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Siyah-Beyazlıların TFF'ye bildirdiği kadro da belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın yeni sezon futbol A Takım kadrosunda hangi isimler var? İşte Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu takım kadrosu...
BEŞİKTAŞ'IN TAKIM KADROSU
PEDRO MIGUEL BRAGA REBOCHO
GEORGES KEVIN NKOUDOU MBIDA
TYLER DOMINIC BOYD
VICTOR RUIZ TORRE
GÖKHAN GÖNÜL
CANER ERKİN
MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY
ABDOULAY DIABY
GÜVEN YALÇIN
JEREMAIN MARCIANO LENS
DORUKHAN TOKÖZ
OĞUZHAN ÖZYAKUP
BURAK YILMAZ
NECİP UYSAL
DOMAGOJ VIDA
LORIS SVEN KARIUS
KARTAL KAYRA YILMAZ
ERDEM SEÇGİN
UTKU YUVAKURAN
MEHMET UMUT NAYİR
ATIBA HUTCHINSON
ERDOĞAN KAYA
ORKAN ÇINAR
ERSİN DESTANOĞLU
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
MUHAYER OKTAY
ENZO ROCO
ADEM LJAJIC
Beşiktaş'ın derbi maç tarihleri...
Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak