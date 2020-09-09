Beşiktaş, yeni sezon adına transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim gündeme geldi. Daha önce Süper Lig'de kiralık olarak Alanyaspor forması giyen ve İtalya'da Chievo'da kariyerini sürdüren Joel Obi için Beşiktaş'ın görüşmeler yürüttüğü aktarıldı.

TG GIALLOBLU'nun haberine göre Joel Obi, transfer dönemi bitmeden takımı Chievo'dan ayrılmaya hazırlanırken Spezia'nın ardından Beşiktaş'ın da davreye girdiği aktarıldı.

Kariyerinde daha önce Inter, Parma ve Torino formaları giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında ise Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor'a kiralanmıştı. Akdeniz ekibinde istenen performansı sergileyemeyen Obi, sadece 2 Süper Lig maçında forma giyebilmişti. Tecrübeli oyuncu, Nijerya Milli Takımı formasını ise 17 kez terletti.