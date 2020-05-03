Beşiktaş Joe Hart transferinde sona yaklaştı!

Loris Karius ile gelecek yıl devam etmeyecek olan olan Beşiktaş’ta kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Kalesini tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, gözünü İngiltere’ye çevirmişti. FANATİK de Kara Kartal’ın, Burnley’in, yıldız file bekçisi Joe Hart’ı istediğini yaklaşık 1 ay evvel duyurmuştu. Şimdi de İngiliz basınından The Sun, sezon sonunda Ada temsilcisi ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki kaleci ile pazarlıklara başlayan Beşiktaş’ın görüşmelerde büyük aşama kaydettiğini öne sürdü.

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En iyi tercih olacaktır

Haberde, belki de kariyerinin son uzun soluklu sözleşmesini yapacak olan başarılı eldivenin de Kara Kartal’a çok sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Hart için en iyi tercihin Türkiye olacağı da kaydedildi. Uzun zamandır temaslar devam ederken, önümüzdeki günlerde görüşmelerde daha ciddi adımların atılması bekleniyor.

Orhan Yıldırım



