Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren bek oyuncusu Fabrice N’Sakala’yı resmen açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden, saatler 19.03 gösterdiğinde, N’Sakala’nın gitar çaldığı bir video paylaşılırken, ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de şu açıklama yapıldı: “Kulübümüz, 2020- 21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N’Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N’Sakala’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.” N’Sakala, dün sağlık kontrollerinden geçti.

Ne kadar kazanacak?

Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan N’Sakala, primler dahil 850 bin Euro ücret alacak. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce Alanyaspor’da Sergen Yalçın ile birlikte çalışmıştı. Kariyerinde Troyes ve Anderlecht gibi kulüplerde de oynayan N’Sakala, Süper Lig’de çıktığı 116 maçta 9 asist yaptı.

‘Sergen hocayla tekrar buluşmak güzel’

Transferin ardından açıklamalarda bulunan N’Sakala, şunları söyledi: Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluyum. İyi futbolcuların olduğu bir ortama geldim. İlk maçımız zor bir maç olacak. İyi bir takımımız var. Konsantrasyonumuz yüksek. Bu da PAOK maçına olumlu yansıyacaktır. Sergen hocayla birlikte tekrar birlikte olmak çok güzel. Alanya’da çok güzel işler yaptık. Umarım burada aynılarını hatta daha iyilerini yapacağız.

İdmana çıkan Fabrice N'Sakala, yeni sezon formasıyla poz verdi.