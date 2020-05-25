Beşiktaş hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü

Beşiktaş, 12 Haziran’da yeniden başlaması planlanan Süper Lig’de sezonun kalan bölümü için hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 14:00 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü

Coronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de kalan 8 hafta için hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah salonda çalıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üç grup halinde yapılan antrenman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışması şeklinde geçti.

İdman, ısınma çalışmaları ile başladı. Ardından istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmaları değişmeli olarak uygulandı. Çalışmalar, her grup için bir saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

İlgili Haberler
Beşiktaş yönetiminden flaş karar! Ümraniye çıkarması...


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...