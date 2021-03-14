Beşiktaş Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Umut Şenol dün oynanan karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sezon başında düşük bir bütçenin yanı sıra genç ve potansiyelli oyuncularla yola çıktıklarını belirten Umut Şenol, "Sezon başında büyük bir cesaret örneği göstererek çok düşük bir bütçe ile genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları bir araya getirerek, Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin, yönetim kurulumuzun desteği ve yüce gönüllü Beşiktaş taraftarının sevgisi ile bir yola çıktık. Amacımızı Türk Milli Takımı'na maksimum sayıda sporcu vermek ve bunu yapmak için de genç oyuncularımıza maksimum süreyi vermek olarak açıkladık. Çok zor günler geçirdik. Zor kararlar almak zorunda kaldık. Başta hocamız Ahmet Kandemir olmak üzere şubedeki bütün arkadaşlarımız Beşiktaşlılık felsefesinin gereği olan her tür fedakarlığı yaptılar. Biz oyuncularımızın gelişimi için kulüp içinde bireysel gelişim koçluğu, İngilizce dersleri, psikolojik destek ve etik standartlar gibi birçok konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"TBF, MHK VE TAHKİM KURULLARI, ONLARA ÇAĞRIMIZ TEKTİR; KİMSEYE KARŞI EĞİLİP BÜKÜLMEDEN KURALLARI UYGULAYIN"

Adalet ve eşitliğin; TBF, MHK ve Tahkim kurulları tarafından sağlanması gerektiğini vurgulayan Şenol, "Akatlar salonunda Sayın Bilgihan Cenk Sürmen önderliğinde onlara ve gerektiğinde milli takımımıza mütevazı imkanlarımız ile her zaman en iyi fiziksel şartları vermeye çalışıyoruz. Oyuncularımıza kulüp olarak tek başımıza veremeyeceğimiz şeyler de var; adalet ve eşitlik duygusu bunların en önemlileri. Kendi inisiyatifimiz dışında kalan ortamdan tek beklediğimiz gelişim çağında olan, kendi gözümüzden bile sakındığımız oyuncularımızın bu duygular için gelişimlerine devam etmeleridir. Bunu sağlayacak kurumlar ise TBF, MHK ve Tahkim Kurulları. Onlara çağrımız tektir; Kimseye karşı eğilip bükülmeden kuralları uygulayın" şeklinde konuştu.

DHA