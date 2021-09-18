Süper Lig 'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş , 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı. Siyah Beyazlı ekibin ilk golünü atan Rıdvan Yılmaz, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Takımına katkı sağladığı ve 2-0'dan geri döndükleri için çok mutlu olduğunu vurgulayan 20 yaşındaki sol bek, ''İnşallah iyi sonuçlar alarak devam ederiz. Şampiyonlar Ligi'nde çok yorulduk. Çok sakat oyuncumuz var. Herkes elinden geleni yaptı. Galibiyet serimize devam etmek istiyoruz.'' diye konuştu.







