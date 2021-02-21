Beşiktaş haberi: Rachid Ghezzal operasyonu

Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan futbolcular ve kulüpleriyle şimdiden söz kesmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bonservisini almak istediği oyuncular arasında ilk sıraya Valentin Rosier'i koyan siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın kulübü Leicester City ile de temas kurdu. Cezayirli oyuncu için Premier Lig temsilcisiyle bonservis beklentileri noktasında yönetim tarafından görüşme gerçekleştirildi.









İngiliz ekibi, Ghezzal ile ilgili niyetlerini ileten Beşiktaş'a, "Bonservis konusunu şimdi değil sezon sonu görüşelim" yanıtı verdi. Siyah-beyazlılar, özellikle Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi durumunda Cezayirli oyuncuyla yola devam etme şartlarını zorlayacak. Performansı yükselen ve ikinci baharını yaşayan Ghezzal'ı 2018'de 14 milyon Euro'ya transfer eden Leicester City'nin 5 milyon Euro üzerinde bonservis beklentisi bulunuyor.

Mensah için karar verilmedi

Siyah beyazlıların Kayserispor'dan 500 bin Euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah için henüz karar verilmedi. Ganalı futbolcunun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sezon sonunda durumuna bakılacak. Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Mensah, 4 gol 1 asiste imza attı.

Sabah







