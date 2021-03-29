Beşiktaş haberi: Orta sahada ilk hedef Youssef Ait Bennasser

Monaco ile 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcuyla kurulan ilk temasta işler yolunda gitti. Siyah-beyazlılar, yaz dönemi öncesi oyuncuyla ikinci kez bir araya gelecek

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sezon sonunda takımdan ayrılacak ve Mensah'ın opsiyonu kullanılmayacak. Ayrıca Atiba'nın da ilerleyen yaşı nedeniyle durumu belirsiz. Bu sebeplerden dolayı siyah-beyazlılar, orta sahanın merkezine bir yerli, bir de yabancı takviyesi yapmayı planlıyor. Kartal'ın temasa geçtiği ilk isim ise Monaco ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Youssef Ait Bennasser oldu.

FIRSAT TRANSFERİ HEDEFLİYORLAR

Yapılan ön görüşmede 24 yaşındaki Faslı futbolcudan olumlu geri dönüş alındı. Ancak transferde aceleci olmak istemeyen Beşiktaş, pazarlıkları önümüzdeki aylara taşımayı düşünüyor. Yaz döneminde bütçe limitlerinin içerisinde kalmayı ve maliyetleri uygun isimleri kadroya kazandırmayı hedefleyen siyahbeyazlılar, bu sezon kulübede fazla forma bulamayan isimlerin durumunu da değerlendirecek.

SON MAÇI OCAK 2020'DE

Monaco'nun 3 milyon Euro bonservis ödediği ve geçen sezon Bordeaux'ya kiraladığı Bennasser, en son 16 Ocak 2020'de Pau ile oynanan Fransa Kupası maçında forma giydi. Uzun süredir oynamaması ise akıllarda soru işareti oluşturuyor.

Bennasser kimdir?

DOĞUM TARİHİ: 7 TEMMUZ 1996

Mevki: Orta saha

Ayak: Sağ ayak

Boy: 1.84m

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2021

Oynadığı takımlar: Nancy, Bordeaux, Caen, Saint-Etienne, Monaco

Kaynak: Sabah







